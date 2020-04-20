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20.04.2020

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sosyal mesafe kuralını Hz. Ömer'den verdiği örnekle anlattı |Video

Son dakika haberi; Ramazan ayı 24 Nisan'da başlıyor. Müslüman alemi bir ay boyunca oruçlarını tutup ibadetlerini yerine getirecek. Ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle teravih namazı, toplu iftar açma, bir araya gelip sahur yapma gibi ibadet ve geleneklerimizi erteleyeceğiz. Peki pandemi döneminde Ramazan ayını nasıl geçirmemiz gerekiyor? Kronik rahatsızlığı olanlar oruç tutmalı mı? Oruçlarını rahatsızlıkları nedeniyle tutamayanlar ne yapmalı? sorularına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu A Haber aracılığıyla yanıt verdi. Öte yandan Hatipoğlu, sosyal mesafe kuralının önemine Hz. Ömer'in sözleriyle dikkat çekti.

Son dakika haberi; Ramazan ayı 24 Nisan'da başlıyor. Müslüman alemi bir ay boyunca oruçlarını tutup ibadetlerini yerine getirecek. Ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle teravih namazı, toplu iftar açma, bir araya gelip sahur yapma gibi ibadet ve geleneklerimizi erteleyeceğiz. Peki pandemi döneminde Ramazan ayını nasıl geçirmemiz gerekiyor? Kronik rahatsızlığı olanlar oruç tutmalı mı? Oruçlarını rahatsızlıkları nedeniyle tutamayanlar ne yapmalı? sorularına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu A Haber aracılığıyla yanıt verdi.

Öte yandan Hatipoğlu, sosyal mesafe kuralının önemine Hz. Ömer'in sözleriyle dikkat çekti.

İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Ramazan ayına gelen kişi orucunu tutsun diye emir var. Yolcu olan ve hastalan diğer günlerde tutar diye emir var. Ayeti kerime çok net ve açıktır. Hasta olanlar ve seferde olanlar tutmazlar. Sağlıkçı kardeşlerimiz zor şartlarda çalışıyorlar bu kardeşlerimiz erteleyebilirler. Kronik hastalığı olanlar fitre miktarı fidye verirler. Geçici hastalığı olanlar ise oruçlarını daha sonra tutabilirler. Bu Ramazan ayında iftarlarımızı büyük yerlerde yapmayacağız, sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz bu süreçte... Hz. Ömer'in bu sosyal mesafeyi hastalıklarda kullandığını, bulaşıcı hastalığı olan biri yanına gelince 'bir mızrak boyu bana uzak dur' yani bir buçuk metre bana yaklaşma dediğini biliyoruz.

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