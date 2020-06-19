Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber canlı yayınında uyardı: 2020 yılı insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak |Video

A Haber canlı yayınına katılan Boğaziçi Üniversitesi İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bilim insanlarının 2020 yılı yazı için yaptığı uyarıları yorumladı. Kurnaz, 2019'un tarihte yaşadığımız en sıcak yaz olduğunu belirtirken bu senenin daha da sıcak olacağını söyledi. Atmosferin kirlenmesi nedeniyle her sene daha da sıcak olma riski söz konusu, uzman isim doğa olaylarının şiddetinin de daha da artacağı ifade eden Kurnaz, küresel ısınma nedeniyle bu yazın insanlığın göreceği en sıcak yaz olacağını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

250 senedir dünyanın insan tarafından yorulduğunu ifade eden Prof. Dr. Levent Kurnaz, pandemi sürecinde 3 aylık bir duraklama olduğunu fakat bunun yeterli olmayacağını belirtirken şiddetli yaz yağmurları hakkında da son dakika açıklamasında bulundu.

Profesör Doktor Levent Kurnaz, 'Havaya daha fazla enerji verdikçe doğa olaylarının şiddeti ve hızı artacak, rüzgarların hızı, yağmurların şiddeti artacak. Yağmur düşecekken dolu düşmeye başlayacak küresel ısınma bu olayları daha da sertleştirecek.' dedi.