19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber canlı yayınında uyardı: 2020 yılı insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak |Video

Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber canlı yayınında uyardı: 2020 yılı insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2020 14:50
Güncelleme:19.06.2020 15:50
A Haber canlı yayınına katılan Boğaziçi Üniversitesi İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bilim insanlarının 2020 yılı yazı için yaptığı uyarıları yorumladı. Kurnaz, 2019'un tarihte yaşadığımız en sıcak yaz olduğunu belirtirken bu senenin daha da sıcak olacağını söyledi. Atmosferin kirlenmesi nedeniyle her sene daha da sıcak olma riski söz konusu, uzman isim doğa olaylarının şiddetinin de daha da artacağı ifade eden Kurnaz, küresel ısınma nedeniyle bu yazın insanlığın göreceği en sıcak yaz olacağını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

250 senedir dünyanın insan tarafından yorulduğunu ifade eden Prof. Dr. Levent Kurnaz, pandemi sürecinde 3 aylık bir duraklama olduğunu fakat bunun yeterli olmayacağını belirtirken şiddetli yaz yağmurları hakkında da son dakika açıklamasında bulundu.

Profesör Doktor Levent Kurnaz, 'Havaya daha fazla enerji verdikçe doğa olaylarının şiddeti ve hızı artacak, rüzgarların hızı, yağmurların şiddeti artacak. Yağmur düşecekken dolu düşmeye başlayacak küresel ısınma bu olayları daha da sertleştirecek.' dedi.

Prof. Dr. Kurnaz canlı yayında uyardı: İnsanlığın gördüğü...
Prof. Dr. Kurnaz canlı yayında uyardı: İnsanlığın gördüğü...
Kapalıçarşı yağmura teslim oldu!
Kapalıçarşı yağmura teslim oldu!
Bu kare pahalıya patladı!
Bu kare pahalıya patladı!
Ehliyet pasaport ve kredi kartı! Hep bir arada...
Ehliyet pasaport ve kredi kartı! Hep bir arada...
O görüntünün yürek sızlatan hikayesi
O görüntünün yürek sızlatan hikayesi
O son bakışı anlattı!
O son bakışı anlattı!
İstanbul'da sağanak çilesi!
İstanbul'da sağanak çilesi!
Şiddetli yağış ulaşımı vurdu!
Şiddetli yağış ulaşımı vurdu!
İğrenç olay! Polis linçten kurtardı
İğrenç olay! Polis linçten kurtardı
Küçüksu deresi yok oluyor
Küçüksu deresi yok oluyor
İBB'nin başvurusu reddedildi
İBB'nin başvurusu reddedildi
Korona bölgesel amatöre sıçradı
Korona bölgesel amatöre sıçradı
Daha Fazla Video Göster