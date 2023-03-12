12 Mart 2023, Pazar
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e göre son üç deprem 500 yılın en büyüğü
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 15 günde 7 fayın kırılmasının dünyada pek gözlenen bir durum olmadığını belirterek, "Bu şekilde baktığımızda son 500 yıldaki en büyük deprem olduğunu da söyleyebiliyoruz." dedi.