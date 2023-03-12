12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e göre son üç deprem 500 yılın en büyüğü

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e göre son üç deprem 500 yılın en büyüğü

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2023 15:42
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 15 günde 7 fayın kırılmasının dünyada pek gözlenen bir durum olmadığını belirterek, "Bu şekilde baktığımızda son 500 yıldaki en büyük deprem olduğunu da söyleyebiliyoruz." dedi.
’’Son üç deprem 500 yılın en büyüğü’’
''Son üç deprem 500 yılın en büyüğü''
’’İki görevi aynı anda yapmayacaklar’’
''İki görevi aynı anda yapmayacaklar''
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Pınar Gültekin’in babası konuştu
Pınar Gültekin’in babası konuştu
Vatandaşlar Evim Yuvan Olsunla yeni evlerinde
Vatandaşlar Evim Yuvan Olsunla yeni evlerinde
Baskında şok! Uyuşturucuya özel tesis
Baskında şok! Uyuşturucuya özel tesis
Depremzede baba Türkiye’yi ağlattı!
Depremzede baba Türkiye’yi ağlattı!
Cam atölyesinde deprem anı
Cam atölyesinde deprem anı
İşte Atakan Özkaya’nın sevgilisi
İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi
AFAD semt semt açıkladı! Deprem riski taşıyan...
AFAD semt semt açıkladı! Deprem riski taşıyan...
Konteyner kente 800 kişi barınıyor
Konteyner kente 800 kişi barınıyor
Zemin etüdü nasıl yapılıyor?
Zemin etüdü nasıl yapılıyor?
Daha Fazla Video Göster