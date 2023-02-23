Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme ilişkin açıklama! Antakya fayının tümü kırıldı mı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremlerle sarsıldı. Toplamda 10 ili etkileyen depremler büyük yıkıma yol açarken, 42 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin en fazla etkilediği iller arasında yer alan Hatay'da incelemelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, önemli açıklamalarda bulundu. Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin bağımsız deprem olduğunu belirten Hasan Sözbilir "Antakya fayının tümü kırıldı mı?" sorusuna da yanıt verdi.