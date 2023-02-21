21 Şubat 2023, Salı
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki depremi yorumladı: Antakya fayı gerilim birikmesiyle kırıldı
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından bu akşam 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yaşanan depremde Antakya fayının kırıldığını ifade etti. Hatay'daki deprem nasıl yaşandı? İşte detaylar...