Prof. Dr. Feriha Öz’ün vefatının 2. yılı! Koronavirüs nedeniyle ölen Ferih Öz anılıyor

Koronavirüs ile mücadelenin kahramanları şüphesiz ki sağlık çalışanları. Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana fedakarca çalışan o kahramanlardan maalesef hayatını kaybedenler de oldu. İşte o isimlerden birisi de Prof. Dr. Feriha Öz'dü. Tam 2 yıl önce aramızdan ayrıldı. Vefatının 2. yılında anılan Feriha Öz ile ilgili yaşananların A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Prof. Dr. Ferhan Öz anlattı.

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