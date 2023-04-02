02 Nisan 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Prof. Dr. Feriha Öz'ün vefat yıl dönümü
Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yıllık ömrünü insanlığa hizmete adamıştı. Türkiye'de Patoloji denince ilk akla gelen, duayen bir isimdi. 2. Nisan 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor ve vefatının 3.yılında dönümünde portresini ekrana getiriyoruz.