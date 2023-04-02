Prof. Dr. Feriha Öz’ün vefat yıl dönümü

Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yıllık ömrünü insanlığa hizmete adamıştı. Türkiye'de Patoloji denince ilk akla gelen, duayen bir isimdi. 2. Nisan 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor ve vefatının 3.yılında dönümünde portresini ekrana getiriyoruz.