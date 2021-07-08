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Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük ihanet! Her şeyi satmışlar!

DHA
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Giriş: 08.07.2021 10:23
Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin eşyaları ile tablolarının, Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan köşkte sergilenmesi isteniyordu. Fakat Eyice'nin İstanbul'un Bostancı'da bulunan evindeki paha biçilmez tablo ile eşyalarını, Eyice'nin vefasız 3 üvey kızı tarafından 200 bin liradan satıldığı ortaya çıktı.
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