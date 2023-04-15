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Prag'da skandal hareket! Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi

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Giriş: 15.04.2023 09:40
EuroLeague Kadınlar'da finale yükselme başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin basketbolcuları, kazandıkları yarı final karşılaşması sonrası Türk bayrağı açarak sevinmek istedi. Güvenlik görevlisinin engellemesine rağmen Türk bayrağı açan oyunculara, bir başka yetkili izin vermeyerek bayrak açarak sevinemeyeceklerini dile getirdi. Bunun üzerine oyuncular, formalarındaki Türk bayrağını gösterdi.
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