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PORTRE - Sevdasını lambada titreyen bir aleve sığdıran isim Abdürrahim Karakoç

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2021 16:09
Güncelleme:07.06.2021 16:10
Türk halkının sevdasını lambada titreyen bir aleve sığdıran isim Abdürrahim Karakoç... Bu toprakların yetiştirdiği en büyük şair ve ozanlardan bir tanesi. Hem vatan hem millet sevdası ile gönül titreten sözleri ve dizeleri ile hemen herkesin dağarcığında yer etmiş bir isim. 9 yıl önce 7 Haziran 2012'de vefat etti. Peki, kimdi Abdürrahim Karakoç Nasıl bir hayat yaşadı? Dillere pelesenk olan "Mihriban" dizelerini nasıl yazdı? İşte Abdürrahim Karakoç’un hikayesi…
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