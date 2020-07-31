31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Portre - PKK'nın katlettiği 11 aylık şehit Bedirhan bebek anısına

Portre - PKK'nın katlettiği 11 aylık şehit Bedirhan bebek anısına

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2020 11:13
Güncelleme:31.07.2020 11:13
O eli kanlı PKK'nın son bebek kurbanıydı. Henüz 11 aylıkken annesiyle birlikte hunharca katledildi. Daha süt kokuyordu Bedirhan bebek... Ondan geriye babasının koklamaya doyamadığı yastığı, evde oynarken çekilen videosu ve bebek katili PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği aracın fotoğrafı kaldı. Annesiyle birlikte şehit olan Bedirhan bebeğin anısına hazırladığımız porte haberimiz.

11 aylık şehit Bedirhan bebek anısına
11 aylık şehit Bedirhan bebek anısına
Bedirhan bebek ve annesi anılıyor!
Bedirhan bebek ve annesi anılıyor!
Kurban kesim alanında yoğunluk!
Kurban kesim alanında yoğunluk!
Şehitliklerde bayram ziyareti!
Şehitliklerde bayram ziyareti!
Tacizciden çıldırtan sözler!
Tacizciden çıldırtan sözler!
Teşrik tekbiri nedir? Ne zaman kadar çekilir?
Teşrik tekbiri nedir? Ne zaman kadar çekilir?
İstanbul'da bayramı namazı saat kaçta?
İstanbul'da bayramı namazı saat kaçta?
Metrobüslerde korkutan manzara!
Metrobüslerde korkutan manzara!
Tarihe geçen uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca...
Tarihe geçen uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca...
İlginç kaza! Kadının üzerine uçtu
İlginç kaza! Kadının üzerine uçtu
Tartıştığı babasından kaçıyordu!
Tartıştığı babasından kaçıyordu!
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Daha Fazla Video Göster