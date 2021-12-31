Portre - Hasan Karakaya'nın vefatının 5. yılı

Hasan Karakaya, vatan ve millet sevdalısı bir gazeteciydi. 31 Aralık 2015'te kaybetik onu. Usta gazeteci vefatının 6. yılında anılıyor. Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek anma törenine Başkan Erdoğan da katılacak. İşte Hasan Karakaya'nın portresi...

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