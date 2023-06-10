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PORTRE-Cengiz Aytmatov'un vefatının yıl dönümü

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Giriş: 10.06.2023 16:40
Bugün, Büyük Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un vefatının 15. Yıl dönümü. Eserleri 157 dile çevrilen ve 60 milyon baskıyla dünyanın en çok satan yazarları arasında yer alan bir öykü anlatıcısı "Cengiz Aytmatov. Sıra dışı, özgün ve farklı bir kalem olan Büyük Usta’nın anısına hikayesi geliyor ekranlarınıza.
Cengiz Aytmatov’un vefatının yıl dönümü
Cengiz Aytmatov'un vefatının yıl dönümü
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