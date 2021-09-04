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PORTRE - Çalışmaları geleceğe ışık tuttu | Biruni Batı'ya yol gösterdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2021 17:37
Yüzyıllar önce dünyanın şekli tartışılırken, İslam coğrafyasında bir kandil yanıyordu. Adı 'Biruni'ydi. O, günümüzden bin 200 yıl önce dünyanın yuvarlak olduğunu çalışmalarıyla ortaya koydu. Yaşadığı dönemde Biruni'nin söyledikleri belki akıllarda soru işaretine neden oluyordu ama onun eserleri kendisinden yüzyıllar sonra bilim insanlarına ışık tutacaktı. Adı şimdi tüm dünyada kitaplarda yer alıyor. Dünyanın çapının ve eğiminin ölçümüyle ilgili çalışmaya Avrupa'da Biruni kuralı, yaşadığı asra ise Biruni asrı denilmekte.
PORTRE - Çalışmaları geleceğe ışık tuttu | Biruni Batı’ya yol gösterdi
PORTRE - Çalışmaları geleceğe ışık tuttu | Biruni Batı'ya yol gösterdi
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