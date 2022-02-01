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PORTRE- Barış Manço anısına...

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2022 11:31
7'den 77'YE herkesin gönlünde taht kuran, adam olacak çocukları gözünden tanıyan bir Anadolu ozanından Barış Manço'dan bahsedeceğiz. Şarkıları, fikirleri, sıcaklığı ve samimiyeti ile sadece Türkiye’nin değil dünyanın sevgisini kazanmıştı. Barış Abi yaşasaydı bugün 79 yaşında olacaktı. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyor, yaşam hikayesini izliyoruz.
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