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Portre - Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev

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Giriş: 12.12.2021 09:11
Haydar Aliyev... Bağımsızlıktan sonra iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalan Dağlık Karabağ savaşı ve ekonomik krizlerle mücadele eden Azerbaycan'ın başına geçerek ülkesine istikrar ve ekonomik kalkınma kapılarını açan büyük siyasetçi. Haydar Aliyev 12 Aralık 2003'te 18 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.
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