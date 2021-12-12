12 Aralık 2021, Pazar
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Portre - Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev
Haydar Aliyev... Bağımsızlıktan sonra iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalan Dağlık Karabağ savaşı ve ekonomik krizlerle mücadele eden Azerbaycan'ın başına geçerek ülkesine istikrar ve ekonomik kalkınma kapılarını açan büyük siyasetçi. Haydar Aliyev 12 Aralık 2003'te 18 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.