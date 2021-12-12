Portre - Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev

Haydar Aliyev... Bağımsızlıktan sonra iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalan Dağlık Karabağ savaşı ve ekonomik krizlerle mücadele eden Azerbaycan'ın başına geçerek ülkesine istikrar ve ekonomik kalkınma kapılarını açan büyük siyasetçi. Haydar Aliyev 12 Aralık 2003'te 18 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN