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'Portakal bile alamıyorum' diyen kadın gayrimenkul zengini çıktı!

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Giriş: 23.11.2021 14:25
Son yıllarda popüler olan sokak röportajlarında bir kadın, portakal bile alamadığını belirterek, "Tezgahın yanından geçerken Allah'ım şunu keşke alabilseydim" ifadelerini kullandı. Ancak yapılan algı operasyonu kısa sürede ortaya çıktı. Kadının Kastamonu ve İstanbul’da çok sayıda dairesinin olduğu ortaya çıktı. İşte kadının memleketi Kastamonu'daki vatandaşları bile şaşırtan olay...
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