22 Haziran 2024, Cumartesi
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Pop müziği kraliçesi: Zerrin Özer
Kendine özgü ses rengi ve kendine özgü tarzı ile 7'den 70'e her kesimden hatırı sayılır bir hayran kitlesine hitap eden Zerrin Özer'in hikayesini getireceğiz ekrana. Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelip sevenlerini korkutsa da o kötü günleri geride bırakıp hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmedi. Müzik dünyasında ayrı bir yeri olan Zerrin Özer, sanat tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.