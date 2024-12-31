Pompalı Tüfekle Husumetli Saldırısı kameralarda

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.K. ile Mahmut A. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Mahmut A.’yı göğsünden vurdu. Yere yığılan Mahmut A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mahmut A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak saldırgan İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anına ilişkin görüntülerin çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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