Pompalı silahla ateş açan saldırgan tutuklandı

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak’ta meydana geldi. Evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle yaklaşık 15 el ateş eden O.K., olay yerine giden polis ekiplerini hedef aldı. Olay sonrası balkondan atlayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Kilgen Çayı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Kozan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, adliyede kendisini görüntüleyenlerede hakaret etti.

