24 Haziran 2023, Cumartesi
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Pompalı dehşetin altından beğenilmeyen börek kavgası çıktı
Denizli'de bir emlakçının, sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş ederek ortalığı birbirine kattığı olayın detayları ortaya çıktı. Pastanede yediği böreği beğenmediği için 8 kişi tarafından darp edildiği iddia edilen tutuklu emlakçının, konunun dedikodu malzemesi yapılmasından dolayı öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.