Pompalı dehşetin altından beğenilmeyen börek kavgası çıktı

Denizli'de bir emlakçının, sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş ederek ortalığı birbirine kattığı olayın detayları ortaya çıktı. Pastanede yediği böreği beğenmediği için 8 kişi tarafından darp edildiği iddia edilen tutuklu emlakçının, konunun dedikodu malzemesi yapılmasından dolayı öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.