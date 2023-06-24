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Pompalı dehşetin altından beğenilmeyen börek kavgası çıktı

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Giriş: 24.06.2023 16:00
Denizli'de bir emlakçının, sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş ederek ortalığı birbirine kattığı olayın detayları ortaya çıktı. Pastanede yediği böreği beğenmediği için 8 kişi tarafından darp edildiği iddia edilen tutuklu emlakçının, konunun dedikodu malzemesi yapılmasından dolayı öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
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