24 Ağustos 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Polisten kaçıp aracın altında yakalanan 17 yaşındaki zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da 105 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinası, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı aracın altında kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda hakkında 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şahsın üzerinde uyuşturucu madde de bulundu. Şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı