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Polisten kaçıp aracın altında yakalanan 17 yaşındaki zanlı suç makinesi çıktı

Polisten kaçıp aracın altında yakalanan 17 yaşındaki zanlı suç makinesi çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 17:26
Bursa'da 105 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinası, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı aracın altında kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda hakkında 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şahsın üzerinde uyuşturucu madde de bulundu. Şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı
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