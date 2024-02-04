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Polisten kaçarken otomobiliyle park halindeki tır'a çarptı

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Giriş: 04.02.2024 18:53
Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü A.T., otomobilliyle park halindeki TIR?ın yakıt deposuna çarptı. A.T. gözaltına alınırken, TIR?ın yola yayılan yakıt belediye ekiplerince temizlendi.
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