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Polisten kaçarken kaza yaptı paylaşımı dikkat çekti: Alkollüyken araç kullanmayın, polisten kaçmayın

Polisten kaçarken kaza yaptı paylaşımı dikkat çekti: Alkollüyken araç kullanmayın, polisten kaçmayın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 20:03
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin ‘dur' ihtarına uymayan lüks otomobil sürücüsü, kaçarken kavşakta bariyerlere çarptı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye toplam 63 bin 347 TL para cezası kesildi. Kazanın ardından sürücünün, "Alkollüyken araç kullanmayın, polisten kaçmayın" paylaşımı dikkat çekti.
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Polisten kaçarken kaza yaptı paylaşımı dikkat çekti: Alkollüyken araç kullanmayın, polisten kaçmayın
Polisten kaçarken kaza yaptı paylaşımı dikkat çekti
Polisten kaçarken kaza yaptı paylaşımı dikkat çekti
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