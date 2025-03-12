12 Mart 2025, Çarşamba
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Polisten kaçarken kaza yaptı paylaşımı dikkat çekti: Alkollüyken araç kullanmayın, polisten kaçmayın
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin ‘dur' ihtarına uymayan lüks otomobil sürücüsü, kaçarken kavşakta bariyerlere çarptı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye toplam 63 bin 347 TL para cezası kesildi. Kazanın ardından sürücünün, "Alkollüyken araç kullanmayın, polisten kaçmayın" paylaşımı dikkat çekti.