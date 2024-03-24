24 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Polislerin üzerine sürdü! Yaşlı adama çarparak kaçtı

Polislerin üzerine sürdü! Yaşlı adama çarparak kaçtı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2024 17:53
Diyarbakır'da tartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili süren ve tartışmayı ayırmaya çalışan yaşlı adama çarpan sürücü kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ustasından cevizli samsa tatlısı
Ustasından cevizli samsa tatlısı
Polislerin üzerine sürdü! Yaşlı adama çarparak kaçtı
Polislerin üzerine sürdü! Yaşlı adama çarparak kaçtı
Çatak’ta çığlar düşmeye devam ediyor
Çatak’ta çığlar düşmeye devam ediyor
Avcılar’da restorana silahlı saldırı: 1 ölü
Avcılar'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü
İstinat duvarının çöktü hayvanlar telef oldu
İstinat duvarının çöktü hayvanlar telef oldu
Kayseri’de vahşet! Mezarlıkta cenin bulundu!
Kayseri'de vahşet! Mezarlıkta cenin bulundu!
Eyüpsultan’da banyo küvetiyle eşya taşıdı
Eyüpsultan'da banyo küvetiyle eşya taşıdı
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Kontrolünden çıkan elektrikli bisikletle vitrine girdi
Kontrolünden çıkan elektrikli bisikletle vitrine girdi
Sakarya’da çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü
Sakarya'da çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü
Gaziantepli genç çift, CİMER sayesinde evlendi
Gaziantepli genç çift, CİMER sayesinde evlendi
Maltepe’de otomobil alev topuna döndü
Maltepe’de otomobil alev topuna döndü
Daha Fazla Video Göster