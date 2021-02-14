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Polisleri harekete geçiren olay! Kısıtlama saatinde...

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Giriş: 14.02.2021 11:34
Güncelleme:14.02.2021 11:54
Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yamaç paraşütüyle uçuş yapan bir kişi polisi alarma geçirdi. Polisleri görünce sahile iniş yapan kişinin Ukraynalı bir turist olduğu anlaşıldı. Kısıtlamadan muafiyeti bulunan turist, gazetecilerin "Hava nasıldı?" sorusuna "İnsan yoksa korona da yok" dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri sıkı denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlerin uğrak yeri Konyaaltı Sahili ve çevresinde polis kuş uçurtmuyor.

Dün saat 16.00 sıralarında bir kişinin yamaç paraşütüyle falezler bölgesinde uçuş yaptığını gören Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri alarma geçti. 'Buggy' aracıyla varyant seyir terasına gelen ekipler, uçuş yapan kişiye uzun süre el işaretleri ve ıslık çalarak seslendi. Ekipleri fark eden kişi, Konyaaltı Sahili'ne iniş gerçekleştirdi. Kimliği sorgulanan kişinin Ukraynalı turist Andriy Sushko (43) olduğu anlaşıldı.

Kısıtlamadan muafiyeti bulunan turist, hafta sonları Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmediğini söyledi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Hava nasıldı?' sorusuna ise Sushko, 'If no people, no corona (İnsan yoksa korona da yok)' cevabını verdi. Paraşütünü toplayan Ukraynalı turist, polislere teşekkür edip konakladığı otele gitmek üzere sahilden ayrıldı.

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