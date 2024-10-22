Polislerden telefon dolandırıcılarına karşı kısa filmli uyarı

Bartın'da son dönemlerde artan telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar, polisin hazırladığı kısa film ile uyarıldı. "Devlet hiç bir operasyonda vatandaştan para yada ziynet eşyası talep etmez" ifadesine vurgu yapıldığı filmde, dolandırıcıların yöntemleri de deşifre edildi.