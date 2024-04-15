Polislerden kaçan hırsızı yakaladı! Çayını içmeye devam etti

Bursa'da bir kafede çay içen vatandaş, polisten kaçan hırsızı görünce harekete geçti. Hırsızı koşarken yakalayan vatandaş polislere teslim etti, ardından çayını yudumlamaya devam etti.

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