Polisler tarafından gözaltına alınmıştı! İstiklal Caddesi’ndeki taciz iddiasında flaş gelişme

İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği ileri sürülen ve polisler tarafından suçüstü yakalanan genç adam Sabah'a konuştu. Amacının kadını taciz etmek olmadığını söyleyen genç adam, "Ben kadını korumak amacıyla yanında yürüdüm. Linç ediliyorum, evimden ve işimden edildim" dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından dün öğle saatlerinde fark edilerek gözaltına alınmıştı. Kendisinin takip ettiği ileri sürülen kadın iddiaya göre olay nedeniyle şikayetçi olmadı.

Sezer T. isimli 30 yaşındaki genç adam, hakkında çıkan haberler nedeniyle bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Sabah'a konuşan genç, "Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm. Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili sorular sorup götürmek istediklerini söylediler. Ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım. Amacım taciz etmek değildi. Tek amacım kendisini korumaktı.

Bu nedenden dolayı yanlış anlaşıldım. Beni linç ettiler. İşimden ve evimden oldum. İnsanların yüzüne bakamıyorum" diyerek olayda yanlış anlaşılmasına neden olan şahıslardan şikayetçi oldu.

Dilek YAMAN/SABAH