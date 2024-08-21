21 Ağustos 2024, Çarşamba
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Polisiye roman, polislik oldu! Kendi kitabının korsanını verdiler
Kitaplarını yayınlatmak isteyen bazı yazarlar artık, yayınevlerine ücret ödüyor. Yayıncılık dünyasında sistem neredeyse buna döndü. Ancak bu durumu fırsat bilen bazı uyanıklar, özellikle de genç yazarları dolandırıyor. İddiasına göre genç yazar Semina Coşkun da onlardan biri. 600 sayfalık polisiye romanı yazan coşkun, şimdi adliyelik oldu.