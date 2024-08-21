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Polisiye roman, polislik oldu! Kendi kitabının korsanını verdiler

Polisiye roman, polislik oldu! Kendi kitabının korsanını verdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 21:48
Güncelleme:21.08.2024 21:49
Kitaplarını yayınlatmak isteyen bazı yazarlar artık, yayınevlerine ücret ödüyor. Yayıncılık dünyasında sistem neredeyse buna döndü. Ancak bu durumu fırsat bilen bazı uyanıklar, özellikle de genç yazarları dolandırıyor. İddiasına göre genç yazar Semina Coşkun da onlardan biri. 600 sayfalık polisiye romanı yazan coşkun, şimdi adliyelik oldu.
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