Polisin kemer konusunda uyarısı facianın önüne geçti

Eskişehir’den çıkış yaparken polislerin emniyet kemeri konusunda bilgilendirdiği otobüs Kütahya’da kaza yaptı. Bütün yolcuların kemer taktığı ve 3 kişinin yaralandığı kazadan sonra yolcular bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti.

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