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Polisin gözü önünde yaptığı hareket pahalıya patladı: 33 bin 739 lira ceza yedi

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Giriş: 09.04.2024 18:43
Kırıkkale'de trafik polisinin gözü önünde, otomobiliyle drift atarak kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uygulandı.
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