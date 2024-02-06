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Polisin "dur" ihtarına uymayan şahıs izinli olan bekçi tarafından yakandı

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Giriş: 06.02.2024 16:40
Güncelleme:06.02.2024 16:51
İstanbul Esenyurt’ta polisin "dur" ihtarına uymayan bir şahıs, izinli olan ve arkadaşını ziyarete gelen bekçi tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca ve yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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