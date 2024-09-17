Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza geçirdi: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan iki genç motosikletle kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yolcu konumundaki genç ise ağır yaralandı. Polis, motosiklet üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 tabanca buldu.