18 Nisan 2022, Pazartesi
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Polisin dikkati felaketi önledi! Otobüsleri kundaklayacaktı
Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını kundaklaması karşılığında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden 5 bin dolar alacak olan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Zanlının telefonundan keşif videoları çıktı.