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Polisin dikkati felaketi önledi! Otobüsleri kundaklayacaktı

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Giriş: 18.04.2022 21:20
Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını kundaklaması karşılığında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden 5 bin dolar alacak olan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Zanlının telefonundan keşif videoları çıktı.
Polisin dikkati felaketi önledi!
Polisin dikkati felaketi önledi!
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