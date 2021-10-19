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Polisi sürükleyen sürücü tutuklandı | Eski CHP'li Bülent Sadıkoğlu polisin yaralanmasına sebep olmuştu

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Giriş: 19.10.2021 15:36
Kocaeli’nde, emniyet güçleri tarafından denetim noktasında durdurulan Bülent Sadıkoğlu, bilgileri kontrol edildiği sırada ansızın gaza basarak uzaklaştı. Bu esnada bir trafik polisini yaralayan 06 CHP 50 plakalı otomobil sürücüsü Sadıkoğlu’nun yakalandığı sırada söyledikleri ise ‘pes’ dedirtti. Hakim karşısına çıkan Sadıkoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.
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