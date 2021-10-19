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Polisi metrelerce sürükleyen Bülent Sadıkoğlu: Aslında çok beyefendi bir insanım

DHA
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Giriş: 19.10.2021 12:22
Kocaeli’nde, emniyet güçleri tarafından denetim noktasında durdurulan Bülent Sadıkoğlu, bilgileri kontrol edildiği sırada ansızın gaza basarak uzaklaştı. Bu esnada bir trafik polisini yaralayan 06 CHP 50 plakalı otomobil sürücüsü Sadıkoğlu’nun yakalandığı sırada söyledikleri ise ‘pes’ dedirtti.
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