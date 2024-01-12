12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Polisi görünce yan koltuğa geçti! Polisin alkollü sürücüyle imtihanı

Polisi görünce yan koltuğa geçti! Polisin alkollü sürücüyle imtihanı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2024 11:07
Erzurum'da trafik polislerinin uygulama yaptığını gören sürücü, kamyoneti durdurarak yolcu koltuğuna geçip oturdu. 0,96 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "Kardeşim sen benim arabayı sürdüğümü gördün mü? İspat et benim arabayı sürdüğümü" diyerek polislere itiraz etti. Daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan sürücüye 25 bin 954 TL para cezası kesilerek, sürücü belgesine de 2030 yılına kadar el konuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı! Görünce...
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı! Görünce...
Beşiktaşlı Omar Colley’in zor anları
Beşiktaşlı Omar Colley’in zor anları
Bu yıl grip neden uzun sürüyor?
Bu yıl grip neden uzun sürüyor?
Kurtlar köpeğe saldırdı!
Kurtlar köpeğe saldırdı!
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü: bina boşaltıldı
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: bina boşaltıldı
Elazığ’da bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Elazığ’da bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Caretta caretta Tuba’nın sinyali kesildi!
Caretta caretta Tuba’nın sinyali kesildi!
Melek Nur Özgener cinayeti şüphelisi yakalandı
Melek Nur Özgener cinayeti şüphelisi yakalandı
Altın dolu poşeti sahibine teslim etti
Altın dolu poşeti sahibine teslim etti
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı kaza kamerada
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı kaza kamerada
Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında! Farklı kılan...
Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında! Farklı kılan...
Hamsi Türk sularını terk etti
Hamsi Türk sularını terk etti
Daha Fazla Video Göster