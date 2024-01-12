12 Ocak 2024, Cuma
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Polisi görünce yan koltuğa geçti! Polisin alkollü sürücüyle imtihanı
Erzurum'da trafik polislerinin uygulama yaptığını gören sürücü, kamyoneti durdurarak yolcu koltuğuna geçip oturdu. 0,96 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "Kardeşim sen benim arabayı sürdüğümü gördün mü? İspat et benim arabayı sürdüğümü" diyerek polislere itiraz etti. Daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan sürücüye 25 bin 954 TL para cezası kesilerek, sürücü belgesine de 2030 yılına kadar el konuldu.