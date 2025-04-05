05 Nisan 2025, Cumartesi
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Polisi görünce kaçıp kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
Kütahya’da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. polisi görünce kaçarak, gizlendiği daireye girip kapıyı kilitledi. Kapıyı açmayan F.S.’nin bulunduğu dairenin camından dışarıya atılan uyuşturucu madde atılırken eve operasyon düzenleyen polis F.S. ile birlikte biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.