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Polisi görünce kaçıp kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

Polisi görünce kaçıp kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 05.04.2025 12:06
Kütahya’da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. polisi görünce kaçarak, gizlendiği daireye girip kapıyı kilitledi. Kapıyı açmayan F.S.’nin bulunduğu dairenin camından dışarıya atılan uyuşturucu madde atılırken eve operasyon düzenleyen polis F.S. ile birlikte biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.
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Polisi görünce kaçıp kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
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