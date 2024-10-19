Polisi fark edince kaçan şüpheli kaza yapıp yakalandı!

Konya’da hakkında 14 farklı suçtan aranma kararı olan kişi, alışveriş merkezinde polis ekiplerini fark etmesi üzerine otomobiline binerek kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre boyunca kaçan şahıs ters yöne girerken, başka bir araca çarpması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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