19 Ekim 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Polisi fark edince kaçan şüpheli kaza yapıp yakalandı!
Konya’da hakkında 14 farklı suçtan aranma kararı olan kişi, alışveriş merkezinde polis ekiplerini fark etmesi üzerine otomobiline binerek kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre boyunca kaçan şahıs ters yöne girerken, başka bir araca çarpması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.