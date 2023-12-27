27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Polise yakalanmamak için mutfağa gizli bölme yaptırdı!

Polise yakalanmamak için mutfağa gizli bölme yaptırdı!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2023 15:10
Kayseri'de farklı tarihlerde internet alışveriş sitelerinden vatandaşların ilanlarını görerek çağırdığı konumda sahte altın karşılığında 10 farklı müşteriyi toplamda 210 bin TL dolandıran ve 3 farklı suçtan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, mutfak dolabına yaptırdığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polise yakalanmamak için mutfağa gizli bölme yaptırdı!
Polise yakalanmamak için mutfağa gizli bölme yaptırdı!
Karadeniz- Akdeniz yolu yeniden hizmete girdi!
Karadeniz- Akdeniz yolu yeniden hizmete girdi!
Sahte kestane alarmı!
Sahte kestane alarmı!
Geçmeyen hastalık virüs kokteyli
Geçmeyen hastalık virüs kokteyli
Kalıcı konutların teslimine sayılı gün
Kalıcı konutların teslimine sayılı gün
Asgari ücret zammı...
Asgari ücret zammı...
Kafede hesabı ödemeden kaçan çift kamerada
Kafede hesabı ödemeden kaçan çift kamerada
Kocasını sevgilisiyle minibüste yakaladı
Kocasını sevgilisiyle minibüste yakaladı
Köy halkı sokağa çıkamaz oldu
Köy halkı sokağa çıkamaz oldu
Liseli genç kız, traktörün altında kaldı
Liseli genç kız, traktörün altında kaldı
Atıklar sanat eserlerine dönüşüyor!
Atıklar sanat eserlerine dönüşüyor!
Malatya’da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!
Daha Fazla Video Göster