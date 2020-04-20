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20.04.2020

Polise suçüstü yakalandı söylediği yalan pes dedirtti |Video

30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Güvenlik güçleri kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı. Yasağa rağmen marketini açan bir iş yeri sahibine suçüstü yapıldı. Bir anda polisi karşısında gören şahıs çocuk için "süt arıyorduk" yalanına başvurdu. Poşetten ise cips çıktı. Sosyal medyada yayınlanan o anlara ait görüntüler çok konuşuldu.

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