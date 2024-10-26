Polise silah doğrultup tehdit etti! Kabadayılığın sonu cezaevinde bitti

Beyoğlu'nda arkadaşının gözaltına alındığı gören bir kişi, polislerin karşısına çıkıp siz kim oluyorsunuz diyerek sözde kabadayılık tasladı. Bununla da yetinmeyip üstüne bir de silahına davranınca arkadaşı gibi kelepçelenerek karakolun yolunu tuttu.

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