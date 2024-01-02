02 Ocak 2024, Salı
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Polise ateş açan 10 kişi yakayı ele verdi! Dedektifler devreye girdi cephanelikleri bulundu
Eyüpsultan’da polise ateş açan 10 kişi kıskıvrak yakalanırken şüphelilerden birinin 19 Ağustos’ta Kenan Kılıç’ın öldürülmesiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. Öte yandan 6 adet ruhsatsız silah, 2 adet Uzi makineli tüfek şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirilen çetenin 15 yaşındaki Büşra Polat’ın ölümüyle sonuçlanan çatışmayı gerçekleştiren kişiler olabileceğini düşünülüyor.