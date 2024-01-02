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Polise ateş açan 10 kişi yakayı ele verdi! Dedektifler devreye girdi cephanelikleri bulundu

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Giriş: 02.01.2024 19:13
Eyüpsultan’da polise ateş açan 10 kişi kıskıvrak yakalanırken şüphelilerden birinin 19 Ağustos’ta Kenan Kılıç’ın öldürülmesiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. Öte yandan 6 adet ruhsatsız silah, 2 adet Uzi makineli tüfek şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirilen çetenin 15 yaşındaki Büşra Polat’ın ölümüyle sonuçlanan çatışmayı gerçekleştiren kişiler olabileceğini düşünülüyor.
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