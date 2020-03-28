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Polis ve jandarmadan koronavirüs çağrısı |Video
Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve jandarma sokak sokak, cadde cadde gezerek vatandaşlara uyarı anonsları yaptı. Güvenlik güçleri evde kalmanın hayati öneme sahip olduğunu anlattı. Peki vatandaşlarda bu çağrıya uyuyorlar mı? İşte son durum...
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