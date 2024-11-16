16 Kasım 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Polis plakasız motosiklete ceza yağdırdı! Sinirlenen sürücü polise saldırdı

Polis plakasız motosiklete ceza yağdırdı! Sinirlenen sürücü polise saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2024 19:40
Bursa’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, dün Arapzade Mahallesi'nde denetim yaparken, S.A.'nın kullandığı plakasız motosikleti durdurup işlem yapmak istedi. Motosikletine ceza yazılmasını istemeyen S.A., tartıştığı polis memuruna saldırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. S.A., diğer polisler tarafından gözaltına alınırken, motosiklet ise otoparka çekildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan S.A., 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye çıkartılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
400 metrekarelik kaya haritasını gönüllüler yeniledi!
400 metrekarelik kaya haritasını gönüllüler yeniledi!
Polis plakasız motosiklete ceza yağdırdı!
Polis plakasız motosiklete ceza yağdırdı!
Aylardan sonra yağan yağmur yüzleri güldürdü!
Aylardan sonra yağan yağmur yüzleri güldürdü!
Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı!
Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı!
İzmir Çeşme’de sağanak yağış!
İzmir Çeşme'de sağanak yağış!
Üniversitenin deneme arazisinde kenevir ekimi!
Üniversitenin deneme arazisinde kenevir ekimi!
Atlas terapi mucizesi: Yıllar sonra ilk kez duydu
Atlas terapi mucizesi: Yıllar sonra ilk kez duydu
Tarih ve kültürün sembolü: Özbekistan
Tarih ve kültürün sembolü: Özbekistan
İşte ustasından Kilis tava tarifi
İşte ustasından Kilis tava tarifi
Anadolu Diyarı Yozgat’ta!
Anadolu Diyarı Yozgat’ta!
Adana’da cennet hurması üretimi!
Adana’da cennet hurması üretimi!
Beşiktaş’ta facia geliyorum diyor!
Beşiktaş’ta facia geliyorum diyor!
Daha Fazla Video Göster