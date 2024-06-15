15 Haziran 2024, Cumartesi
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Polis noktasına darp etmeye gelen şüpheliler anında müdahale
Eskişehir’de kesici aletlerle aracı çizilen ve durumu polise şikâyete etmeye giden kişi, şüphelilerce darp edilmeye çalışıldı. Darp etmeye geldiği düşünülen şüpheliler polis tarafından etkisiz hale getirildi.