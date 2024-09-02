Polis memuru saldırgan ev sahibini vurdu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Tuzla’da aralarında husumet bulunan polis memuru ile ev sahibi bina girişinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Polis memuru, kendisine küfür ederek saldıran ev sahibine silahla ateş ederek bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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