Polis kovaladıkça o kaçtı! Kilometrelerce böyle koştu... Anormal davranışlarının nedeni dikkat çekti

Güney Koreliler yollarda alışkın olmadıkları bir manzara ile karşılaştı. Bir deve kuşu kilometrelerce otoyolda koştu. Polis ekibi ise araçla takip ederek deve kuşunu tekrar yuvasına götürdü. Bakın anormal davranışlarının sebebi ne çıktı...

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