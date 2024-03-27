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Polis kovaladıkça o kaçtı! Kilometrelerce böyle koştu... Anormal davranışlarının nedeni dikkat çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 09:25
Güney Koreliler yollarda alışkın olmadıkları bir manzara ile karşılaştı. Bir deve kuşu kilometrelerce otoyolda koştu. Polis ekibi ise araçla takip ederek deve kuşunu tekrar yuvasına götürdü. Bakın anormal davranışlarının sebebi ne çıktı...
Polis kovaladıkça o kaçtı! Nedeni dikkat çekti POLİS KOVALADIKÇA O KAÇTI! NEDENİ DİKKAT ÇEKTİ

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