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Polis Fethi Sekin'in Şehadetinin 7. yılı

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Giriş: 05.01.2024 11:21
Polis Fethi Sekin, PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine düzenlediği saldırıda kendini siper etti, şehit oldu. Tanıyanlar, kahramanlığıyla gönüllerde yer eden şehit polisi anlattı.
Polis Fethi Sekin’in Şehadetinin 7. yılı
Polis Fethi Sekin'in Şehadetinin 7. yılı
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